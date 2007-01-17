Renault, McLaren и BMW показали свои новые болиды (фото)

Команды "Формулы-1" Renault, McLaren и BMW Sauber представили свои новые болиды.

Новая машина Renault уже приняла участие в тестах, которые проходили в Хересе. За рулем находился лидер команды Джанкарло Физикелла. Официальная презентация болида запланирована на следующую неделю. Ожидается, что к тому времени машина получит новую раскраску.

Болиды McLaren MP4-22, на которых новые пилоты команды будут участвовать в гонках, были представлены в Испании в понедельник. По словам двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, он пока не имел возможности испытать машину на трассе, но технические данные болида вселяют в испанца уверенность. Интересно, что одним из своих главных соперников в борьбе за чемпионский титул в 2007 году Алонсо считает Дженсона Баттона.

Новый BMW Sauber должен позволить молодой команде закрепить свой успех в будущем сезоне. Это первый настоящий BMW Sauber, разработанный командой, образованной около года назад, отмечают представители немецкого автоконцерна BMW. Цель на 2007 год - регулярное появление пилотов команды на подиумах.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные свой новый болид представила команда Ferrari.

Автолета.ру