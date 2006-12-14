Конец эпохи Windows, 100 млн. блоггеров и тотальная слежка

Специалисты аналитической компании Gartner пришли к выводу, что Windows Vista станет последним крупным релизом операционной системы от Microsoft. По мнению аналитиков, эра крупномасштабных проектов подходит к концу, и в недалеком будущем разработчики ПО сконцентрируют усилия на выпуске дополнений и обновлений к уже готовым ОС, а не производством новых, сообщает Reuters.

Эксперты Gartner также посчитали, что на первую половину 2007 года придется пик популярности блогов. Исходя из средней "продолжительности жизни" блога и сегодняшних темпов увеличения их количества, число блоггеров преодолеет отметку в 100 миллионов человек в первом полугодии будущего года.

Аналитики также сделали один более смелый и долгосрочный прогноз - по мнению сотрудников Gartner, к 2010 году местонахождение 60 процентов пользователей мобильных телефонов будет отслеживаться с помощью новых интернет-технологий. Слежка за пользователями мобильников будет осуществляться в связи в ужесточением стандартов безопасности, которое будет происходить частично за счет ущемления прав на частную жизнь.

Лента.ру