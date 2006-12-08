В Киеве выставка лучших изобретений 2006 года

В Киеве в Украинском доме экспонируются новинки отечественных изобретателей.

Как передает “5-й канал”, на выставке представлены изобретения 10 новаторов.

Среди них - устройство для введения информации, которое заменяет мышку и клавиатуру. Именно оно победило в конкурсе изобретателей и новаторов.

Чашка, не оставляющая пятен и не нуждающаяся в блюдце. Ее изобретатель - музыкальный продюсер из Харькова Ярослав МАГАС.

Киевлянин Игорь ДИДОШИК разместил все такие нужные ему устройства - МР-плейер, радиоприемник, блютус - в обычной кепке. Управлять такой цифровой фуражкой можно с помощью джойстика на козырьке, а питание обеспечивает солнечная батарея. Изобретатель сетует на отсутствие государственной поддержки. Поэтому намерен продать свой патент корейцам.

Инсулин в таблетках. Накладной хирургический шов. Модифицированные сани на колесах. Массажная накладка на хулахуп для фитнесса. Аппарат для автоматизированного кормления животных и еще многие другие интересные вещи. Все эти изобретения уже запатентованы, но нигде не презентованы. Невзирая на желание изобретателей оставить свои идеи в Украине, вероятнее всего, в жизнь их внедрят таки заграницей. Нынче только там их ожидают и с деньгами, и с поддержкой.

По мнению председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности Николая ПАЛАДИЯ, со стороны государства очень необходимой является поддержка в виде создания мотивационных механизмов, чтобы изобретатель знал, куда ему обратиться. “К сожалению, он (изобретатель - УНИАН) не менеджер, к сожалению, он не финансист, он лишь может придумать сверхинтересную вещь", - отметил Н.ПАЛАДИЙ.