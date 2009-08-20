Журналистам показали украинский танк «Оплот»

24 августа во время парада наши военные впервые представят несколько новых образцов боевой техники, которые стали на вооружение в этом году. Журналистам вчера устроили допремьерный показ новых моделей, передает ICTV. Любимцем публики стал сверхсовременный танк «Оплот», который стреляет ракетами, зарывается в землю и плавает.

Среди уже известных бронированных ветеранов, которые стоят на вооружении с советских времен, в арсенале украинской армии появились современные боевые машины, которые сразу выделяются новейшим дизайном. Впервые на параде Независимости по Крещатику проедут: БТР-4 «Ладья», легкобронированный «Дозор-Б» и танк «Оплот». Именно эта машина стала настоящей звездой допремьерного показа.

Украинский танк «Оплот» – боевая машина ХХІ века. Конструкторы сделали все для того, чтобы скептики не могли сказать, что до сих пор в Украине используют разработки советских инженеров. «Оплот» стал фаворитом на многих международных выставках вооружения. Наш танк получил высокие оценки специалистов на выставках в Абу-Даби, Анкаре и Куала-Лумпуре.

Вес «Оплота» – 48 тонн. Мощность дизельного двигателя – 1200 лошадиных сил. Танк умело маскируется – зарывается в землю и создает вокруг себя дымовую завесу. Боевая машина может преодолеть брод глубиной до двух метров. С дополнительным оборудованием ныряет на глубину до пяти метров. Танк боеспособен при температурах от минус 40 к плюс 55 градусов по Цельсию. Машина будет поражать цели на расстоянии до пяти километров и днем, и ночью при любых погодных условиях. Новейшая система бронирования защищает танк от современных кумулятивных снарядов.

Инженеры харьковского конструкторского Бюро имени Морозова доказали, что в непростых экономических условиях могут создавать современные мощные боевые машины. Теперь очередь за властьимущими, которые должны объединиться вокруг «Оплота» и доказать: эта машина нужна нашему государству, отмечает телеканал.