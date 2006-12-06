Peugeot представил новый купе-кабриолет (фото)

Компания Peugeot распространила первые фотографии своего нового купе-кабриолета, построенного на базе Peugeot 207. Напомним, что прототип этой новинки был показан на Парижском автосалоне в октябре текущего года, а серийный автомобиль будет представлен весной 2007 года в рамках автошоу в Женеве.

Новый Peugeot 207 CC стал на 20 сантиметров длиннее своего предшественника, но сохранил посадочную формулу 2+2. При этом новинка имеет аналогичную жесткую складывающуюся крышу, которая при помощи электропривода убирается в специальный отсек в багажнике за 25 секунд. Размер багажника при поднятой крыше составляет внушительные 449 литров, а при сложенной - 187 литров.

Комплектоваться новый купе-кабриолет Peugeot будет тремя 1,6-литровыми моторами на выбор: двумя бензиновыми, атмосферным и с турбонаддувом, мощностью 120 и 150 лошадиных сил соответственно, а также 110-сильным турбодизелем. Цены на новинку пока не объявлены.

Лента.ру