В США начали расследование в отношении замедления смартфонов Apple

Следователи опасаются, что компания ввела в заблуждение не только пользователей, но и инвесторов, относительно производительности старых телефонов.

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам расследуют, нарушила ли компания Apple законы о ценных бумагах в отношении раскрытия информации об обновлении программного обеспечения, которое замедлило старые модели iPhone.

Расследование находится на ранней стадии и делать выводы еще рано. Следователи ищут официальные заявления Apple относительно этой ситуации, сообщает Bloomberg.

Кроме того, что замедление привело к разочарованию потребителей, американские следователи начали опасаться, что компания, возможно, ввела в заблуждение инвесторов относительно производительности старых телефонов.

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В Apple подтвердили, что государственные чиновники связывались с ними.

"Мы получили вопрос от некоторых государственных учреждений, и мы ответим на них", - сказала пресс-секретарь компании Apple изданию.

Пресс-секретарь также повторила предыдущее заявление компании о том, что "мы никогда ничего не делали и не сделаем такого, что могло бы намеренно сократить срок службы любого продукта Apple или ухудшить опыт пользователя".

Как сообщал УНИАН, компания Apple призналась, что снижает производительность предыдущих поколений iPhone на новых операционных системах iOS для продления срока работы и удобства пользователей. Пользователи за это подали на Apple иск в суд.