Известный робот София вышла из строя из-за вопроса о коррупции в Украине

Всемирно известный робот София, которая первой в мире получила гражданство, приняла участие во Всемирном экономическом форуме и ответила на вопросы участников в Украинском доме в Давосе.

Как сообщает в Facebook народный депутат Алена Шкрум, развитый искусственный интеллект машины не справился с вопросом о способах преодоления коррупции в Украине.

Читайте такжеИскусственный интеллект превзошел человека в тесте на понимание прочитанного«У самого развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «что делать с коррупцией [в Украине]» - сломался скрипт и подвис процессор. Подтвердить может Алексей Мушак, который имел удовольствие присутствовать на этой дискуссии в Украинском доме в Давосе», - указала она.

Напомним, в октябре прошлого года Саудовская Аравия предоставила Софии гражданство, став первым государством, которое предоставило гражданство работу.

Ранее сообщалось, что София научилась ходить и танцевать. Женщина-робот может демонстрировать различные человеческие эмоции и отвечать на вопросы. В прошлом году она ошеломила всех, когда подтвердила, что собирается убивать людей.