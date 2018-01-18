Япония запустила ракету Epsilon со спутником наблюдения
Спутник способен разглядеть и передать изображение предметов размером в 1 м в условиях темноты и тумана.
Япония провела успешный запуск ракеты-носителя Epsilon со спутником ASNARO-2, предназначенным для наблюдения за поверхностью Земли. Японское аэрокосмическое агентство JAXA вело трансляцию запуска.
Читайте такжеЯпония планирует отправить своих астронавтов на ЛунуЭто уже третий пуск ракеты-носителя Epsilon. Предыдущий запуск проводился в 2016 году, передает kommersant.ru. С тех пор был усовершенствован механизм отделения спутников, его сделали более надежным.
Ракета Epsilon оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека.
Спутник ASNARO-2 способен разглядеть и передать изображение предметов размером в 1 м в условиях темноты и тумана. Его можно использовать при стихийных бедствиях.