Дороже iPhone X: Samsung представил новый телефон-раскладушку (фото, видео)

Компания Samsung представила телефон-раскладушку W2018 на презентации в Китае. У смартфона два дисплея с заявленным разрешением Full HD. Основная камера 12 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей. Телефон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, пишет Lenta.ru со ссылкой на Gizmochina.

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На презентации Samsung не назвала стоимость телефона. Как предполагает The Verge, цена устройства может быть даже выше, чем у Samsung W2017, который стоил 3 тысячи долларов. Издание Phandroid пишет о цене 2,4 тысячи долларов. Это дороже, чем iPhone X, стоимость которого начинается от тысячи долларов.

W2018 представлен в золотом и платиновом корпусе с прочным стеклом Gorilla Glass.

The Verge уточняет, что серия W, как и другие раскладушки от южнокорейского производителя, популярны в Азии. В 2017 году Samsung выпустила телефон Folder Flip 2, он доступен только в Южной Корее.