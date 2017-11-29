Уникальный мамонт Житомирщины нуждается в новом помещении (фото)

Уникальный мамонт Житомирщины хранится в фондохранилище и ждет новое помещение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, практически в каждом городе в музеях представлены скелеты мамонтов, но в Житомире он уникальный, потому что это - "местный" – мамонт родом из Овручского района. Сейчас скелет мамонта хранится в музейном фондохранилище и ждет, когда музею выделят новое помещение, чтобы все желающие и гости города могли посмотреть на редкий экспонат.

"Сейчас это помещение, где находится мамонт, музеем природы используется как фондохранилище. Поэтому экскурсии здесь невозможно проводить. Пока у нас нет помещения, которое бы могло вместить мамонта. Те залы, которые есть в музее сейчас – малы. Практически в каждом городе в музее есть мамонт, но наш мамонт уникален тем, что он "местный" – он родом из села Бруньки Овручского района. Раньше скелеты мамонтов выкапывали где-то в Монголии и передавали областным центрам. Ценность же нашего именно в том, что он с Житомирщины", – цитирует пресс-служба облгосадминистрации директора Житомирского областного краеведческого музея Романа Насонова.

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По его словам, скелет мамонта хранится в музейном фондохранилище, который размещается в помещении Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора, но за музеем оно не закреплено и в любой момент религиозная община может сказать, чтобы убрали мамонта. Что касается нового помещения, то в нем должно быть и хранилище, и научная лаборатория, и место для научных сотрудников, где бы они могли работать.

И.о. начальника управления культуры облгосадминистрации Татьяна Парфентьева прокомментировала вопрос относительно нового помещения: "Единого видения нет и еще продолжаются дискуссии на эту тему. Буквально послезавтра приезжает Павел Гудимов – арт-менеджер, который занимается выставками в Киеве, один из лучших в мире, автор выставки "Проект Энеида", и мы с ним все обсудим, будем полагаться на мнение эксперта, а уже окончательное решение будет принимать облгосадминистрация", - сказала она.

Особые условия хранения экспоната – специальный температурный режим и отсутствие влажности. Поэтому сотрудники музея по меньшей мере раз в месяц проветривают помещение, проверяют стены на отсутствие грибка. Кроме этого, экспонат уже нуждается в реставрации, но эти работы будут выполняться, когда у мамонта будет собственное помещение.