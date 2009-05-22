США оплатили Украине ядерное топливо для научного реактора

Институт ядерных исследований (Киев) получил низкообогащенное ядерное топливо для своего научного реактора. Об этом сообщил журналистам заместитель директора института Владимир Тришин. По его словам, 33 тепловыделяющие сборки с обогащением 19,7% уже поступили в Украину. Их стоимость составляет 900 тыс. долл. Поставку топлива оплатили США. По словам В.Тришина, новое топливо пока не загружено в реактор, так как с декабря 2008 г. он не работает.

21 мая коллегия Государственного комитета ядерного регулирования рекомендовала продлить работу реакторной установки до конца 2013 г. Поэтому использование низкообогащенного топлива начнется уже в этом году.

Полностью перейти на более безопасное топливо планируется за пять лет.

Дальнейшая его поставка будет финансироваться из госбюджета Украины. Научный реактор Института ядерных исследований рассчитан на загрузку от 156 до 262 тепловыделяющих сборок.

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