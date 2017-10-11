В мессенджере Telegram появится украинский язык

15:04, 11 октября 2017
Наука и IT
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Пользовательский интерфейс будет поддерживать украинский, русский, индонезийский, малайский, а также персидский языки.

фото uk.wikipedia.org

В мессенджере Telegram в скором времени появится новое обновление: пользовательский интерфейс, помимо английского, будет поддерживать еще несколько языков, в том числе и украинский. Об этом основатель Telegram Павел Дуров сообщил в совем Telegram-канале.

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"Наряду с некоторыми замечательными новыми функциями, такими как Live Locations и новым музыкальным проигрывателем, пользовательский интерфейс Telegram 4.4 поддерживает еще много языков, которые вы просили нас добавить, а именно французский (я все еще взволнован, что наклейки на самом деле «Автоколланы»), индонезийский, малайский, русский, украинский и - очень скоро - персидский", - написал Дуров. 

Как сообщал УНИАН, основатель Telegram предложил Apple и Google создать собственные страны.

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