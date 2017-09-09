Основатель Telegram предложил Apple и Google создать собственные страны

Основатель Telegram и Вконтакте Павел Дуров предположил, что для обхода вредящего бизнесу регулирования со стороны властей крупнейшие компании США вроде Apple и Google могут создать собственные страны.

Дуров опубликовал сообщение, в котором написал, что в нынешних условиях давления на IT-компании со стороны властей США, которые требуют доступа к информации, американские компании, «ориентированные на неприкосновенность частной жизни», часто не могут говорить об этом давлении властей.

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«Google и Apple — две компании, от которых мы зависим из-за того, что их операционные системы установлены в наших мобильных устройствах, — базируются в США. Я не вижу никакого разрешения этой проблемы. Я надеюсь, что однажды огромные компании, такие как Apple и Google, станут независимыми от любого правительства, которые мешают воплощению миссии их основателей (возможно, через создание собственных стран?)», — заключил бизнесмен.

В начале своего сообщения он дал ссылку на интервью изданию The Baffler, где рассказал о попытке агентов ФБР принудить Telegram к сотрудничеству. В мае 2016 года они пришли к нему в квартиру в Сан-Франциско, которую он снял через Airbnb, и стали задавать вопросы о работе сервиса.

Летом 2017 года над Telegram нависла угроза полной блокировки на территории России. После того, как Павел Дуров отказался предоставить российским властям данные, которые его компания считает конфиденциальными, Роскомнадзор предупредил Дурова о скорой блокировке мессенджера. После длительной публичной переписки основатель Telegram согласился предоставить ведомству необходимые данные, при этом Дуров подчеркнул, что о передаче личных данных пользователей речи не шло.