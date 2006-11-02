Сверхсекретная Intellpedia - будущее американской разведки

Представители американских спецслужб рассказали прессе о том, что в распоряжении разведчиков из США есть собственный вариант открытой энциклопедии "Википедия", который за счет легкости в обращении и оперативности внесения изменений может стать "будущим американской разведки", сообщает агентство Reuters.

"Шпионопедию" (Intellipedia) представил глава Национальной разведки (DNI) Джон Негропонте (John Negroponte). Сообщается, что "сверхсекретная" "Шпионопедия", к помощи которой прибегают сотрудники 16 секретных ведомств США, уже содержит 28 тысяч статей. Количество пользователей за полгода, прошедших с момента открытия (запуск проекта состоялся 17 апреля 2006 года), составляет 3600 человек.

Одним из главных преимуществ подобного обмена информацией американские разведчики назвали возможность рассмотрения всех возможных точек зрения на ту или иную проблему, а также то, что все доклады по теме можно будет свести в единую базу данных. По мнению спецслужб, это позволит избежать провалов, таких как безуспешные попытки обнаружить оружие массового поражения в Ираке.

Помимо "сверхсекретной" "Шпионопедии" существует ряд версий онлайн-энциклопедий - для "секретных" и "важных" сведений. В данный момент Intellpedia выполняет функцию сборника докладов спецслужб, касающихся вопросов как внутренней, так и внешней политики США. По планам создателей энциклопедии, однажды "Шпионопедия" станет основным источником информации для ежедневного отчета спецслужб президенту США.

Лента.ру