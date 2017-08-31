Созданы "нанодрели" для сверления раковых клеток (фото)

Нанотехнологии обещают стать универсальным решением, которое не только ускорит новые исследования, но и поможет побеждать рак, "взламывая" и "высверливая" мембраны опухолевых клеток.

Такую наномашину представила большая команда ученых во главе с Джеймсом Туром из Университета Райса, передает Naked Science.

В основе своей структура этого молекулярного комплекса действительно повторяет обыкновенную электродрель. Основу составляет неподвижный статор, который закрепляется на мембране "распорками". Воздействие ультрафиолетовых лучей запускает ротор, и тот начинает вращаться со скоростью 2–3 млн оборотов в секунду, буквально пробуриваясь сквозь мембраны клеток и оставляя открытые поры.

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Лабораторные эксперименты показали, что в клетках тканей почек человека "в пробирке" такие наноустройства оставляют отверстия уже за минуту, после чего те погибают. Более того, ученые могут модифицировать функциональные группы на статоре наномашины так, чтобы те крепились только к определенным структурам на клеточных мембранах. Это позволяет делать их избирательными и атаковать только определенные типы клеток – и это также было продемонстрировано в лаборатории, когда устройства успешно уничтожили клетки рака простаты, но почти не повредили обычные фибробласты мышей.

Ранее онкологи из США, Германии и Австрии доказали, что испытанные ими вакцины против рака безопасны и клинически эффективны для профилактики меланомы.