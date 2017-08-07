Tesla установила новый мировой рекорд: свыше тысячи километров без подзарядки

Участники итальянского клуба владельцев Tesla установили мировой рекорд по протяженности поездки на электрокаре. Водителям удалось проехать на Model S более тысячи километров. Об этом сообщает Tesla Owners Italia в Twitter.

Пятеро водителей управляли машиной по очереди. Автомобиль двигался с выключенным кондиционером, а средняя скорость поездки составила примерно 40 километров в час. Авторы рекорда отметили, что это реалистичный показатель для поездок по хорошим городским дорогам. Всего было израсходовано 98,4 киловатт-часов электричества. Испытание, стартовавшее 4 августа, заняло около 29 часов, передает Motor.

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В испытании принимала участие полностью серийная Model S в модификации 100D. Она оснащается комплектом батарей емкостью 100 киловатт-часов и двумя электромоторами (привод — полный), а также шинами с низким сопротивлением качению. Паспортный запас хода составляет 539 километров.

Как сообщалось УНИАН, осенью Tesla представит свой первый грузовик.