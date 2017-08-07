В Украине появится первая книга для подростков о биотехнологиях

Воссоздать мир Юрского периода, вылечить генетические болезни, онкологию, накормить население планеты, которое постоянно растет, – научная фантастика становится реальностью благодаря развитию генной инженерии. Благотворительный проект ЛакиБукс анонсировал выход первой в Украине книги о биотехнологиях для молодежи.

На Международном книжном фестивале "Зеленая Волна" в Одессе состоялось открытое интервью с автором книги Алиной Штефан:

"Самое сложное – адаптировать научную информацию для детей, выбрать что-то главное, ведь биотехнологии – это действительно необъятное направление. Нельзя рассказывать о биотехнологиях не раскрыв тему молекулярного строения ДНК, ее репликации и транскрипции. И это надо сделать не похожим на учебник. Должна быть простая, интересная и образная подача, – говорит писательница. – А я бы еще хотела рассказать о редактировании генома КРИСПР/КАС9, о КРИСПР-кассетах, которые с 2013 года открыли новые быстрые возможности вырезать и добавлять гены, чтобы получить новые возможности организма защищаться от болезней или вредителей. И все это на языке, понятном детям".

Автору помогают медицинское образование, опыт работы врачом и умение рассказывать сложные вещи простым языком собственным детям-подросткам. Кроме того у книги будет приключенческий сюжет – маленьким героям придется пройти через тяжелые и опасные испытания, которые помогут читателям открыть для себя необъятный мир биотехнологий. Все приключения будут сопровождать иллюстрации и комиксы.

"Книга имеет еще одну задачу: поднять темы популяризации науки, альтернативного образования, возможности подростков активно реализовывать себя не только в учебе в школе, – говорит Алина Штефан. – Это должна быть интересная, познавательная, приключенческая история, которая научит не бояться нового, которая заставит искать информацию, самостоятельно углублять свои знания и делиться ими с другими".

Наибольшую заинтересованность у мальчиков во время встречи с автором вызвала игра в ДНК-оригами и возможность вернуть к жизни вымерших животных – мамонтов и динозавров. Девочек больше волнует влияние биотехнологий на развитие медицины.

"Когда я вырасту, хочу осуществить свою детскую мечту – создать заповедник вроде «Парка Юрского периода». Я очень любил его в детстве, все части пересмотрел. В книге о биотехнологии мне интересно было бы прочитать, в частности, о генах птеродактилей Мезозойской эры. Они до сих пор не изучены и, например, некоторые мои одноклассники утверждают, что это предки птиц. Но на самом деле это не так, это пресмыкающиеся", – рассказывает 10-летний Никита.

"Биотехнологии – это такая большая тема, можно постоянно об этом читать и не узнать ее полностью. Мне интересно все, что связано с лечением болезней, потому что постоянно появляются какие-то новые эпидемии, и с ними приходится все время бороться. Хотелось бы связать с этим свою будущую профессию и помогать миру", – говорит 13-летняя София, которая мечтает стать ученым-биологом.

В этом году научно-популярная литература заняла значительное место на книжном фестивале в Одессе. Организаторы рассказывают, что украиноязычный нон-фикшн – общий тренд, который с каждым годом все больше интересует молодежь. Просветительский проект ЛакіБукс, основанный БФ "Я майбутнє України" и IT-компанией Lucky Labs для издания и бесплатного распространения украиноязычных книг в жанре науч-попа, стал одним из самых заметных открытий 2017 года в этом направлении. Кроме анонсирования книги о биотехнологиях, ЛакіБукс показал интерактивный мастер-класс по мотивам книги Дмитрия Кузьменко #щотакематематика.