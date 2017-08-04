NASA опубликовало фото впечатляющего шторма на Юпитере

NASA опубликовало фото динамического шторма в районе северного полярного региона Юпитера. Агентство продемонстрировало фотографию на официальном сайте.

Отмечается, что шторм – это антициклоннный овал долгожитель, который называют Северо-умеренным маленьким красным местом. Шторм отслеживается с 1993 года.

Это третий по величине антициклонный овал на планете, длиной около 3700 миль (6000 километров). Цвет колеблется между красным или белым. Фото сделано JunoCam в июле.

Как сообщал УНИАН ранее, на спутнике Сатурна Титане обнаружили акрилонитрил — молекулы, способные образовывать базовые компоненты внеземной жизни — мембранные пузырьки.

Несколько лет назад ученые описали ключевые биохимические элементы внеземного, совсем не похожего на наше, жизни, которое теоретически могло бы существовать на Титане. Воды на Титане нет, зато в холодном, со средней температурой около -178 °С, климате спутника Сатурна остаются жидкими много простых органических соединений. Метан здесь проливается дождями и образует целые моря, фактически повторяя кругооборот воды на Земле.