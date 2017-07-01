NASA показало малые спутники Сатурна

Станция Cassini передала на Землю снимок малых спутников Сатурна: Атласа, Дафниса и Пана. Снимок был опубликован на сайте NASA, передает ZN.ua.

Изображения Атласа и Пана были сделаны с использованием инфракрасных, зеленых и ультрафиолетовых фильтров, комбинация которых позволила передать тонкие отличия в цветах спутников.

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Напомним, космическая станция Cassini-Huygens, стоимостью более трех миллиардов долларов, была запущена в космос в 1997 году для исследования Сатурна и его спутника Титана.

Cassini названа в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой (деление Кассини) также предполагавшего, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

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Cassini-Huygens – одна из наиболее грандиозных космических станций, когда-либо запущенных в космос. Она наполнена огромным количеством инструментов и камер для точных измерений и высококачественных снимков высокого качества в разных атмосферных условиях и спектре цвета. Космическая станция состоит из орбитальной станции Cassini (построена NASA) и зонда Huygens (European Space Agency).

Миссия Cassini является совместным проектом NASA, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Итальянского космического агентства.