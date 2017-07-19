"IT-школа Samsung": взгляд в будущее

Компания «Samsung Electronics Украина» подвела итоги образовательного проекта и продлила меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины и Институтом модернизации содержания образования на 2017-2019 годы.

В течение года украинские старшеклассники постигали основы программирования и создавали собственные IT-продукты. Теперь юные разработчики могут похвастаться приложениями для операционной системы Android собственной разработки!

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Чтобы принять участие в проекте, нужно было успешно пройти вступительное тестирование. В этом году в нем приняли участие около 200 учащихся от 7 до 11 класса. Сертификаты об успешном окончании проекте «IT-школа Samsung» получили 22 выпускника 2016-2017 учебного года.

Пять лучших разработок юные авторы представили на мероприятии в Министерстве образования и науки Украины. Собравшиеся протестировали приложения на Android-устройствах и пообщались с самими разработчиками. Талантливые школьники были награждены ценными подарками.

В рамках трехстороннего сотрудничества между «Samsung Electronics Украина», Министерством образования и науки Украины и Институтом модернизации содержания образования в этом году предусмотрено значительно расширить географию успешного проекта.

«IT-специалисты из Украины известны во всем мире. Цель программы «IT-школа Samsung» - предоставить молодому поколению доступ к IT-образованию и помочь раскрыть свой потенциал. Мы расширим географию проекта в этом году и сделаем еще один шаг на пути к модернизации украинского образования. Будущее принадлежит молодежи, и качественное образование - залог ее успеха», - отметил президент компании «Samsung Electronics Украина» Джей Сул Ю.

«IT - это компетентность будущего, мы включаем в концепцию новой украинской школы. Для успешного обучения нужны три составляющие: компьютерная техника, профессиональные преподаватели и мотивированные ученики. Для достижения высот - талант и постоянная работа. Но даже самая тяжелая работа доставит удовольствие, если вы занимаетесь любимым делом», - отметил во время мероприятия заместитель Министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

Программа проекта «IT-школа Samsung» состоит из 6 основных модулей, рассчитанных на один учебный год. Участникам преподают основы программирования на языке Java и С, объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы информационной безопасности, введение в World Wide Web и системы управления базами данных на примере SQLite.