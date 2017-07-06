"Мировая премьера": Mercedes-Benz готовит первый в истории премиум-пикап X-Class (фото, видео)

На 18 июля назначен премьерный показ серийного пикапа Mercedes-Benz X-Class. Судя по видеотизеру, опубликованному на Youtube немецкой премиум-маркой, внешне товарный пикап отличается от концептов, представленных осенью 2016 года.

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Эксперты портала отмечают, что у модели изменились фары – их сделали в стиле рестайлингового S-Class. Кроме того, серийный X-Class получил другие решетку радиатора и бамперы, традиционные блоки задних фонарей, пишет портал Kolesa.

Пикап Mercedes-Benz станет первым настоящим премиум-пикапом и полноправным представителем Mercedes-Benz Х-Class. У него будет свойственная бренду внешность и полностью индивидуальный дизайн интерьера и экстерьера с использованием материалов Mercedes-Benz, качественной отделкой, привлекательным внешним видом, интерфейсом и сервисом «Mercedes me». Автомобиль будет оснащаться мощным двигателем Mercedes-Benz V6, полным пакетом для покорения внедорожья – понижение передачи, блокировка межосевого и заднего дифференциалов и постоянный полный привод Mercedes-Benz 4MATIC.

Пассажиры этого пикапа будут чувствовать себя комфортно благодаря специально сконструированной подвеске с широкими мостами, пятирычажному заднему мосту с винтовыми пружинами и сбалансированной настройке амортизаторов. Уже в базовую комплектацию должны войти системы помощи водителю последнего поколения.

Производство Mercedes-Benz X-Class будет налажено на заводе Nissan в Барселоне, где собирают пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan. В продажу новинка поступит в конце 2017 – начале 2018 года.