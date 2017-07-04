Археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тысяч лет

Китайские археологи обнаружили на территории восточной провинции Шаньдун останки "гигантских" людей, живших примерно 5 тыс. лет назад. Как сообщил во вторник информационный портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на данные исследователей, рост этих необычайно высоких для той эпохи людей превышал 1,9 метра, как передает "ТАСС".

"Мы пришли к такому выводу после изучения костей. При жизни они несомненно были еще выше, - рассказал журналистам глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй. - Думаю, такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ".

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Интересная находка была сделана в ходе раскопок, которые продолжаются в районе города Цзинань (административный центр Шаньдун) с 2016 года. К настоящему моменту ученые обнаружили развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям. Исследователи полагают, что извлеченные из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, некогда населявшим бассейн реки Хуанхэ.

Археологи установили, что предки современных китайцев, жившие на востоке Китая, 5 тыс. лет назад имели довольно развитое сельское хозяйство, в частности, занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней. Судя по находкам, древнее население этой территории жило в довольно комфортных условиях: об этом свидетельствует структура жилищ того времени, где имелись обособленные спальни и прочие специализированные помещения.