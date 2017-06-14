В Черном море "расцвели" бирюзовые вихри: NASA показало фото из космоса
NASA опубликовало фотографию Черного моря, снятую из космоса.
Летом Черное море окрашивается в разные тона. Бирюзовые вихри указывают на наличие фитопланктона, следующего за водными течениями. Изображение морского цветения было составлено учеными NASA.
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Фитопланктон — это плавающие микроскопические организмы, которые получают пищу с помощью фотосинтеза и растворенных питательных веществ. Но его активное и частое цветение может привести к потере кислорода из воды.
Одним из видов фитопланктона в Черном море являются кокколитофоры — микроскопический планктон, покрытый белой оболочкой из карбоната кальция. Когда этот фитопланктон собирается в больших количествах, то при взгляде из космоса кажется, будто в воде разлито молоко.
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