В Черном море "расцвели" бирюзовые вихри: NASA показало фото из космоса

07:53, 14 июня 2017
Наука и IT
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NASA опубликовало фотографию Черного моря, снятую из космоса.

NASA опубликовало фотографию Черного моря / nasa.gov

Летом Черное море окрашивается в разные тона. Бирюзовые вихри указывают на наличие фитопланктона, следующего за водными течениями. Изображение морского цветения было составлено учеными NASA.

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Фитопланктон — это плавающие микроскопические организмы, которые получают пищу с помощью фотосинтеза и растворенных питательных веществ. Но его активное и частое цветение может привести к потере кислорода из воды.

Одним из видов фитопланктона в Черном море являются кокколитофоры — микроскопический планктон, покрытый белой оболочкой из карбоната кальция. Когда этот фитопланктон собирается в больших количествах, то при взгляде из космоса кажется, будто в воде разлито молоко.

Ранее NASA опубликовало снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы на поверхности планеты.

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Теги: #снимок NASA