NASA обнародовало необычный снимок поверхности Марса

NASA опубликовало снимок поверхности Марса, который позволяет увидеть коренные породы на поверхности планеты. Соответствующее изображение появилось на сайте агентства.

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Как сообщается, большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистым материалом, который скрывает коренные породы. Однако, в некоторых регионах, как на данном изображении, можно заметить, что коренные породы хорошо видны.

Как известно, ранее NASA показало снимки каньонов в долинах Маринера на Марсе, в которых, в зависимости от сезона, как полагают ученые, периодически проступает жидкая соленая вода.