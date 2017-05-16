SpaceX запустила спутник для обеспечения Wi-Fi в самолетах и на кораблях (видео)

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать высокоскоростным Интернетом самолеты и морские судна, как сообщает BBC.

Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 32 минуты компания сообщила, что спутник Inmarsat-5 F4 выведен на орбиту успешно. Он станет четвертым спутником в орбитальной группе Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.

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Ракета вернулась на Землю после успешного запуска.

Запущенный спутник произведен корпорацией Boeing и весит более шести тонн. Сейчас это самый большой груз, который Falcon 9 вывела на орбиту. За это компания решила не возвращать первую ступень носителя на Землю: тяжелый груз требует значительных затрат энергии для выведения его на орбиту, и на маневрирование ракеты для возвращения на Землю топлива бы уже не хватило.

Напомним, 1 мая ракета SpaceX Falcon 9 была впервые запущена в Флориде на потребность армии США: она доставила на орбиту армейский спутник.