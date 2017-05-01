Ракета Falcon 9 с военным спутником стартовала с мыса Канаверал (видео)

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX в понедельник, 1 мая. Прямая трансляция запуска велась на YouTube.

Первая ступень ракеты успешно отделилась и вернулась на землю, приземлившись в посадочной зоне 1 (LZ-1).

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Falcon 9 стартовала с комплекса LC-39 на территории космического центра Кеннеди. Именно с него запускались мощнейшие в мире ракеты Saturn V в рамках программы Apollo.

30 апреля пуск отменили менее чем за 60 секунд до старта из-за проблемы с датчиком.

SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.