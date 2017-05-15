Создатели вируса-вымогателя получили $42 тысячи выкупа

Создатели вирусной атаки Wanna Cry получили от своих жертв 42 тыс. долларов через систему. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что счета, на которые были отправлены деньги, находятся под наблюдением. Деньги со счетов до сих пор никто не снимал.

Читайте такжеВирус-вымогатель WannaCry распространился на 150 стран мира

Как сообщал УНИАН, вирус WannaCry начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокирование. В тот же день были зафиксированы десятки тысяч случаев заражения компьютеров в 99 странах. Глобальную кибератаку будет расследовать Европол.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем украинских государственных учреждений, благодаря оперативно принятым мерам, не были инфицированы вредоносной программой WannaCry.