В Европоле предупреждают о возможности повторения мощной кибератаки в понедельник

Директор Европола Роб Уэйнрайт подтвердил, что кибератака, жертвами которой в пятницу стали более 200 тыс. человек в 150 странах мира, была беспрецедентной по своим масштабам, и предупредил, что в понедельник она может повториться и затронуть еще больше людей.

Как передает ВВС, по словам Уэйнрайта, программа-вымогатель работает в паре с вирусом, позволяя им «через один зараженный компьютер распространяться по сетям».

«Вот почему число пострадавших постоянно растет», - подчеркнул глава Европола.

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Этот вирус, который шифрует компьютерные файлы, делая их недоступными для пользователя, распространился на 100 стран, включая Россию, Францию, Испанию и Британию В Англии под ударом оказались 48 отделений Национальной службы здравоохранения, и еще 13 - в Шотландии.

Некоторые больницы вынуждены были отменить запланированные операции и процедуры и перенаправить свои кареты скорой помощи в другие больницы, не пострадавшие от хакерского взлома.

В субботу министр внутренних дел Британии Амбер Радд заявила, что проблему по большому счету удалось разрешить, но компьютерную защиту нужно улучшать.

После взятия под контроль компьютера пользователя эта вредоносная программа-вирус размещает сообщение с требованием выплаты 300 долларов в виртуальной валюте биткойн в обмен на разблокирование файлов и возвращение их владельцу.

Хотя ранее временная мера задержала распространение вируса, хакеры уже успели обновить свою программу-вымогателя.

Поэтому глава европейского правоохранительного ведомства настоятельно рекомендует всем компаниям загрузить необходимые патчи до того, как в понедельник их сотрудники выйдут на работу.

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Он заверил, что его ведомство тесно сотрудничает с ФБР в поиске организаторов этой кибератаки, и что, скорее всего, в это преступление вовлечен не один человек.

Как сообщал УНИАН, вирус WannaCrypt начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует 300 долларов за разблокирование. В тот же день были зафиксированы десятки тысяч случаев заражения компьютеров в 99 странах. Глобальную кибератаку будет расследовать Европол.

Как сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, большинство информационных систем украинских государственных учреждений, благодаря оперативно принятым мерам, не были инфицированы вредоносной программой WannaCrypt.