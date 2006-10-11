Горячая десятка автомобилей, лучше приспособленных для секса (фото №1)

В наши дни автомобиль уже давно не то что не роскошь, но даже и не средство передвижения – для современного человека, замороченного бешеным ритмом жизни, личное авто осталось, чуть ли не единственным местом, где можно хотя бы ненадолго по-настоящему расслабиться. Удобный мягкий салон, приятная музыка. Ну а если на соседнем сиденье находится еще и человек, с которым вас связывают романтические узы, то удержаться от искушения бывает порой просто невозможно.

Разумеется, в этом смысле, как, впрочем, и во всех остальных, машины очень сильно отличаются друг от друга. По понятным причинам сдержать нескромные желания в "Оке" намного проще (или, скорее, осуществить их труднее), чем, к примеру, в "Роллс-ройсе". Однако, как выяснили недавно британские социологи, вопреки ожиданиям, фаворитами влюбленных являются отнюдь не роскошные лимузины, а гораздо более скромные и, на первый взгляд, даже скучные автомобили.

Больше других к сексу британцев располагает "Вольво Истейт", прозванный "коробкой на колесах". Причина проста: заднее сиденье у шведа заметно вместительнее, чем у большинства других авто.

Второе место в столь неординарном рейтинге занял "Мерседес-Бенц" модели "Спринтер-вэн". На третье место по итогам опроса вышел еще один немецкий автомобиль "Фольксваген Кемпер", а БМВ третьей серии "Салун" и "Форд Эскорт" заняли четвертое и пятое места соответственно.

Оставшиеся места в горячей десятке распределись следующим образом:

Шестое место – "Ауди" TT, далее за ним "Ленд Ровер Дискавери", "Порше Каррера", "Фольксваген Гольф" и "Форд Фокус".

Похоже, что наличие свободного пространства – главное условие для парочек, которые хотят наслаждаться друг другом в машине. Согласно опросу, 68% британцев занимались сексом в машине, а каждый десятый предавался плотским утехам во время вождения. Некоторые в порыве страсти умудрились даже повредить свои личные транспортные средства, но только один из ста набрался наглости заявить об этом в страховую компанию.

Кстати, в ходе опроса, проведенного одной из автомобильных страховых компаний, было установлено, что 1,2 млн. автомобилистов во время вождения чаще думают о сексе, чем о наблюдении за дорогой. Тем не менее, для 3,2 млн. водителей основной темой для размышлений за рулем автомобиля является работа, а для 2 млн. – семейные проблемы и заботы.

Утро.ру