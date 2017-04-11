Boeing планирует оснащать свои самолеты деталями, напечатанными на 3D-принтере
Однако для этого необходимо одобрение Федерального управления гражданской авиации США.
Американский авиастроительный концерн Boeing планирует устанавливать на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner структурные элементы из титана, которые будут напечатаны на 3D-принтере, сообщает Reuters.
Однако, это станет возможным только после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США.
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В американской компании посчитали, использование напечатанных деталей позволит снизить стоимость каждого лайнера на два-три миллиона долларов.
Отмечается, что такие запчасти Boeing разработал совместно с норвежской компанией Norsk Titanium.
Как сообщал УНИАН ранее, Boeing успешно провел первые испытание парашютной системы своего первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner. В настоящее время по заказу NASA три американские частные компании занимаются разработкой космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Речь идет о Sierra Nevada, создает беспилотный аппарат Dream Chaser, SpaceX, которая работает над Crew Dragon и Boeing.