Boeing планирует оснащать свои самолеты деталями, напечатанными на 3D-принтере

Американский авиастроительный концерн Boeing планирует устанавливать на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner структурные элементы из титана, которые будут напечатаны на 3D-принтере, сообщает Reuters.

Однако, это станет возможным только после одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США.

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В американской компании посчитали, использование напечатанных деталей позволит снизить стоимость каждого лайнера на два-три миллиона долларов.

Отмечается, что такие запчасти Boeing разработал совместно с норвежской компанией Norsk Titanium.

Как сообщал УНИАН ранее, Boeing успешно провел первые испытание парашютной системы своего первого пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner. В настоящее время по заказу NASA три американские частные компании занимаются разработкой космических кораблей, предназначенных для доставки людей на Международную космическую станцию. Речь идет о Sierra Nevada, создает беспилотный аппарат Dream Chaser, SpaceX, которая работает над Crew Dragon и Boeing.