В День Земли ученые выйдут на марш протеста против лженауки

22 апреля, в День Земли, женевские ученые выйдут на протестный марш против антинаучной риторики и «альтернативных фактов».

«Марш за науку» станет частью множества маршей, которые пройдут по всему миру. Подробнее о них можно узнать на сайте марша.

В Женеве находится Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Хотя организация не поддерживает марш официально, многие ее сотрудники задействованы в его планировании, пишет "Газета.Ru".

«Мы хотели бы просто заниматься исследованиями, но столкнулись с таким всплеском антинаучной риторики по всему миру на сегодняшний день, что для нас сейчас необходимо встать и сказать что-то, постараться донести, что наука имеет значение и факты существуют, а «альтернативные факты» - нечто, не имеющее отношение к реальности», - говорят организаторы. Они подчеркивают, что марш не акцентирует внимание на фигуре президента Трампа, прославившегося отрицанием глобального потепления.

Читайте такжеНа Большом адронном коллайдере могли обнаружить второй бозон Хиггса

Само понятие «альтернативные факты» вошло в оборот с легкой руки советницы Трампа Келлиэнн Конуэй - она использовала его, чтобы охарактеризовать высказывания пресс-секретаря президента Шона Спайсера, отчитавшего прессу за якобы неверное освещение инаугурации. СМИ публиковали фото, на которых были видны пустые места перед Капитолием, Спайсер же утверждал, что инаугурация Трампа была самой популярной в истории и пустым местам есть другое объяснение. В ответ на обвинение пресс-секретаря во лжи Конуэй попыталась вступиться за него, сказав, что это не ложь, а «альтернативные факты».