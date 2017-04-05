Исследователи усомнились в существовании "малого ледникового периода"

Ученые заявили о том, что похолодание XV–XIX веков не было значительным и глобальным, а значит, нет никаких оснований назвать его ледниковым периодом, даже малым.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Astronomy & Geophysics, передает Naked Science.

При этом причины самого МЛП остаются неустановленными: разные гипотезы винят в этом изменения солнечной активности, извержения того или иного вулкана и, конечно, влияние человека, которое уже тогда было достаточно велико.

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Профессор Университета Рединга Майк Локвуд (Mike Lockwood) указывает, что падение температуры во времена МЛП было не таким драматичным, как может показаться.

«В течение всего МЛП происходило слабое похолодание климата, которое концентрировалось в определенных регионах, – говорит профессор Локвуд. – Наша работа показывает, что единого объяснения этому нет, что лета обычно были такими же теплыми, как сегодня, да и зимы не всегда были особенно морозными».

Он подчеркивает, что художественные свидетельства и исторические хроники, на базе которых во многом развивалась концепция МЛП, ненадежны и противоречивы. Поэтому ученые рассмотрели самые разные свидетельства продолжительности и уровня похолодания в течение МЛП – от дат «ледовых ярмарок», которые проводились тогда на замерзающей Темзе, и до данных, полученных при изучении годовых колец деревьев и ледовых кернов Антарктиды.

По словам ученых, падение температуры в то время было слишком незначительным, чтобы сравнивать его с настоящим оледенением. Глобальное снижение составило всего 0,5 °C, тогда как к концу последнего «настоящего» ледникового периода (около 12 тыс. лет назад) было на целых 8 °C холоднее, чем сегодня. В 1676 и 1701 гг., почти на самом холодном минимуме МЛП, парижские и лондонские хронисты отмечали небывало жаркое лето.

Локвуд и его соавторы заключают, что само название малого ледникового периода некорректно. Нам следует пересмотреть представление о МЛП, да и о нашем собственном времени, когда климат меняется куда более драматично.