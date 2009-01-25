Полтавское ноу-хау: sms-билет для проезда в транспорте

В Полтаве планируют внедрить единый sms-билет для проезда в городском транспорте

Об этом журналистам рассказал советник Полтавского городского председателя по вопросам транспорта Владимир ЛАТЫШ.

По его словам, к концу года Полтава, возможно, станет первым городом в Украине, где будет действовать единый sms-билет.

«Для этого пассажиру достаточно будет отправить sms-ку на определенный номер, чтобы получить право свободно пользоваться любым городским общественным транспортом целый день», - сказал В.ЛАТЫШ.

Напомним, В.ЛАТЫШ вместе с группой специалистов уже несколько лет занимаются разработками sms-услуг. В 2008 году они внедрили проекты - "Квыток" и "Мобильный экспедитор". "Квыток" помогает пассажирам без лишней траты времени спланировать свою поездку на рейсовом автобусе из одного города Украины в другой. На отправленный запрос в течение одной минуты человек получает полную информацию о времени отправления автобусов в нужном направлении и о наличии свободных мест. Таким же образом можно забронировать место на рейс, причем сразу же и в обратном направлении. Ранее такой сервис для автобусных поездок был недоступен.

Проект "Мобильный экспедитор" значительно облегчил работу водителям грузового транспорта, занятых перевозками на дальние расстояния. Достаточно сделать sms-запрос, который мгновенно становится известным десяткам транспортных логистов (организаторам грузовых перевозок), и водитель тут же получает очередной заказ.