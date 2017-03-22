"Хранитель тайны переговоров": украинский гаджет Hushme приковал внимание западных СМИ (видео)

Украинский стартап Hushme показал необычный гаджет для сохранения тайны переговоров. Как предполагается, такой девайс сможет сохранить секретность переговоров даже в людном месте. Кстати, слово «hush» можно перевести с как "тсс!"

Разработчикам пришла идея создать такого рода устройство, когда они обедали в небольшом тихом кафе, пишет hi-tech.ua.

Сидевшая рядом девушка разговаривала по Skype, используя наушники, из-за чего речь ее была очень громкой и привлекала много внимания. В итоге ей стало неловко, поэтому она прекратила разговор. Авторы Hushme подумали: что, если бы девушка имела возможность звонить, не отвлекая окружающих и при этом не позволяя им услышать что-либо из сказанного? Они обратились в бюро разработки ARTKB и через некоторое время представили прототип маски.

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Есть два основных элемента, позволяющих «замаскировать» свой голос с помощью Hushme. Первый — это само устройство, приглушающее голос. Второй — встроенный в маску динамик, способный воспроизводить разнообразные звуки, пока вы говорите. Например, издаваемые роботом R2-D2 или имитирующие дыхание Дарта Вейдера из культового фильма «Звездные войны». Можно в качестве фона включить и другие звуки, например, дождя, ветра. Выбор звуков и настройка громкости производится через специальное мобильное приложение.

В комплекте также можно обнаружить беспроводные наушники со встроенным микрофоном.

После январской выставки электроники CES 2017 в Лас-Вегасе о неординарном, а для кого-то даже вызывающем форм-факторе устройства Hushme написали самые авторитетные в мире издания — TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC, Mashable, Engadget и многие другие.

Поставки коммерческой версии продукта компания планирует к концу этого года. В мае планируется запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на маску. Предварительный заказ гаджета обойдется в $ 149 долларов, а для тех, кто решит приобрести устройство в магазине, — $ 249.