"Хранитель тайны переговоров": украинский гаджет Hushme приковал внимание западных СМИ (видео)
Hushme пока всего лишь прототип, но уже вполне рабочий.
Украинский стартап Hushme показал необычный гаджет для сохранения тайны переговоров. Как предполагается, такой девайс сможет сохранить секретность переговоров даже в людном месте. Кстати, слово «hush» можно перевести с как "тсс!"
Разработчикам пришла идея создать такого рода устройство, когда они обедали в небольшом тихом кафе, пишет hi-tech.ua.
Сидевшая рядом девушка разговаривала по Skype, используя наушники, из-за чего речь ее была очень громкой и привлекала много внимания. В итоге ей стало неловко, поэтому она прекратила разговор. Авторы Hushme подумали: что, если бы девушка имела возможность звонить, не отвлекая окружающих и при этом не позволяя им услышать что-либо из сказанного? Они обратились в бюро разработки ARTKB и через некоторое время представили прототип маски.
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Есть два основных элемента, позволяющих «замаскировать» свой голос с помощью Hushme. Первый — это само устройство, приглушающее голос. Второй — встроенный в маску динамик, способный воспроизводить разнообразные звуки, пока вы говорите. Например, издаваемые роботом R2-D2 или имитирующие дыхание Дарта Вейдера из культового фильма «Звездные войны». Можно в качестве фона включить и другие звуки, например, дождя, ветра. Выбор звуков и настройка громкости производится через специальное мобильное приложение.
В комплекте также можно обнаружить беспроводные наушники со встроенным микрофоном.
После январской выставки электроники CES 2017 в Лас-Вегасе о неординарном, а для кого-то даже вызывающем форм-факторе устройства Hushme написали самые авторитетные в мире издания — TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC, Mashable, Engadget и многие другие.
Поставки коммерческой версии продукта компания планирует к концу этого года. В мае планируется запустить краудфандинговую кампанию по сбору средств на маску. Предварительный заказ гаджета обойдется в $ 149 долларов, а для тех, кто решит приобрести устройство в магазине, — $ 249.