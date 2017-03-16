Google запустил денежные переводы через Gmail

Компания Google предоставила пользователям почтового сервиса Gmail новый удобный инструмент для осуществления перевода средств в Android.

Об этом пишет "Экономическая правда", ссылаясь на TechCrunch.

Отныне, прямо в своем аккаунте можно запрашивать и переводить средства. Однако, такая возможность существует пока только в США и Британии.

У Google есть специальный сервис Google Wallet, который был интегрирован с Gmail еще в 2013 году. Сейчас же компания сделала платежи более удобными - они начали полноценно работать прямо через приложение Gmail на Android, пишет Ain.ua.

Все происходит по той же схеме, что и добавление в письмо файла. Только теперь вместо файла добавляется запрос на перевод денежных средств и сумма.

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Отправлять счета можно пользователям, у которых нет аккаунта в Gmail.

Подобную возможность Google запустила для конкуренции с PayPal, Venmo и Square Cash. К тому же, сегодня переводить средства можно через Snapchat, Facebook Messenger и другие мессенджеры.

Ранее сообщалось, что PayPal запускает платежи в корпоративном мессенджере.