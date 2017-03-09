Google купил сервис для исследователей машинного обучения
Компания Google приобрела сервис Kaggle для исследователей машинного обучения.
Детали сделки не разглашаются, пишет republic со ссылкой на TechCrunch.
Как отмечает издание, благодаря сотням тысяч зарегистрированных на платформе специалистов в области анализа данных Google сможет сразу же «расширить охват» в развитии искусственного интеллекта, что особенно актуально, так как компания конкурирует с Amazon в сфере облачных вычислений. Более того, покупка поможет «укрепить» бренд Google в сообществе исследователей баз данных.
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Также сообщается, что Kaggle – основная платформа для проведения соревнований в области машинного обучения и анализа данных.
Сервис был основан в 2010 году, с его помощью исследователи могут опробовать свои модели анализа данных на каких-либо задачах. По данным Crunchbase, за семь лет платформа привлекла $12,5 млн инвестиций от фондов и частных инвесторов, включая совладельца Mail.Ru Group Юрия Мильнера.