Израиль берет на работу блогеров
00:52, 20 января 2009Наука и IT
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Чтобы заняться антисемитскими форумами
Израильское министерство абсорбции начало набор армии блогеров, владеющих кроме иврита другими языками, пишет Haaretz. Они должны будут представлять точку зрения Израиля в антисемитских блогах и форумах.
В первую очередь требуются блогеры, владеющие английским, французским, испанским или немецким языком. Также ищутся интернетчики, говорящие по-русски и на португальском.
Добровольцам предлагается отослать в министерство свои контакты по электронному адресу media@moia.gov.il. Чиновники их зарегистрируют, отправят в медиа-отдел министерства иностранных дел, а тот уже вышлет добровольцам адреса сайтов, признанных "проблемными".
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