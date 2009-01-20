Израиль берет на работу блогеров

Израильское министерство абсорбции начало набор армии блогеров, владеющих кроме иврита другими языками, пишет Haaretz. Они должны будут представлять точку зрения Израиля в антисемитских блогах и форумах.

В первую очередь требуются блогеры, владеющие английским, французским, испанским или немецким языком. Также ищутся интернетчики, говорящие по-русски и на португальском.

Добровольцам предлагается отослать в министерство свои контакты по электронному адресу media@moia.gov.il. Чиновники их зарегистрируют, отправят в медиа-отдел министерства иностранных дел, а тот уже вышлет добровольцам адреса сайтов, признанных "проблемными".

Лента.ру