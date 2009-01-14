Лидерство США в космосе может завершиться

Ассоциация аэрокосмической индустрии США подготовила для администрации Барака Обамы доклад, в котором предупредила, что лидерство и безопасность США к космосе больше не гарантированы.

"Учитывая, что другие страны быстро продвигаются в получении или разработке космических потенциалов, лидерство Америки в космосе больше не является гарантированным и безопасность ее космических активов больше не является обеспеченной", - говорится в распространенном в Вашингтоне 34-страничном документе под названием "Роль космоса в определении национальных приоритетов Америки".

В предисловии к докладу президент ассоциации Марион Блэки подчеркивает, что лидерство США в космической сфере "может завершиться".

"У нас есть достойные конкуренты, обладающие планами и ресурсами, которые равны или даже превосходят наше доминирующее положение и такая ситуация может оказать негативный эффект на нашу экономику и нашу национальную безопасность", - цитирует доклад РИА “Новости”.

В разделе доклада, посвященном ситуации в области военного космоса, его авторы, в частности, предупреждают администрацию Обамы о том, что "потенциальные противники разрабатывают системы, чтобы вывести из строя и заглушить космические системы США и их союзников".

"Противники США понимают ценность космических систем национальной безопасности для экономики и национальной безопасности США и в случае кризиса, по всей вероятности, сделают наши активы мишенью", - говорится в документе, где сообщается, что для новой администрации "улучшение космической защиты и владение ситуацией должны быть приоритетом".

В документе содержится также рекомендация обеспечить полное финансирование для международной космической станции (МКС), которая "должна быть полностью использована в качестве национальной лаборатории".

Помимо администрации Обамы, доклад ассоциации направлен также в Конгресс США.

Членами Ассоциации аэрокосмической индустрии являются более 280 аэрокосмических компаний США.