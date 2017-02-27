Samsung в Барселоне представила два новых планшета

Samsung Galaxy Tab S3 работает под управлением операционной системы Android 7.0 и предназначен для домашнего использования, пишет РБК. Он обладает дисплеем диагональю 9,7 дюймов и разрешением 2048 на 1536 пикселей.

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Акцент в устройстве сделан на развлечениях: планшет поддерживает новый стандарт вывода изображения HDR. Благодаря нему устройство выводит более яркое и контрастное изображение. Объем основной памяти равен 32 Гбайт и может быть расширен картой памяти. В комплекте поставляется стилус S Pen.

Вторая модель — Samsung Galaxy Book — представлена сразу в двух вариантах, с дисплеем диагональю 10,6 дюймов и 12 дюймов. Ее ключевая особенность заключается в процессорах Intel и операционной системе Windows 10. Этот планшет предназначен для профессионального использования, частых поездок, где необходим доступ к привычному программному инструментарию. Samsung Galaxy Book будет поставляться в комплекте с клавиатурой.

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Несколько последних лет на MWC Samsung представлял новую модель своего флагманского смартфона Galaxy S, однако в этом году производитель нарушил традицию. Ожидается, что флагманское устройство Galaxy S8 корейцы покажут ближе к весенней презентации Apple, дата которой также пока не объявлена. Предыдущее мероприятие американского производителя электроники состоялось 21 марта 2016 года.

По данным IDC, на конец 2016 года Samsung занимал 15,1% на мировом рынке планшетов. По этому показателю корейская компания уступала лишь Apple, чья доля составляла 24,7% рынка. За четвертый квартал прошлого года Samsung поставил по всему миру 8 млн планшетных компьютеров, что на 1 млн меньше, чем за тот же период годом ранее.

Ранее УНИАН сообщал, что финская HMD Global, получившая лицензию на производство смартфонов и планшетов Nokia сроком на десять лет, в рамках Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) представила версию классической Nokia 3310 в новом дизайне, а также три смартфона.