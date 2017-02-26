Возвращение легенды: в Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310

Данное событие состоялось в воскресенье, 26 февраля, в рамках Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне, пишет РБК.

Новая Nokia 3310 имеет 2-мегапиксельную камеру, MicroSD-слот и MP3-плеер. Создатели обещают, что телефон сможет работать 22 часа в режиме разговора и месяц в режиме ожидания по аналогии с классической Nokia 3310, популярной в начале 2000-х.

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Стоимость ремейка знаменитого телефона Nokia будет на €10 евро меньше, чем прогнозировалось. Розничная цена новой Nokia 3310 составит в среднем €49.

Телефон будет доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем.

Вместе с Nokia 3310 на MWC были презентованы три смартфона: Nokia 6, Nokia 5, а также Nokia 3. Новая линейка работает на операционной системе Android Nougat, на всех устройствах по умолчанию установлено приложение Google Assistant. Розничная цена этих устройств составит от €139 до €229 в зависимости от модели.

Локальные цены и даты старта продаж новой линейки будут объявлены во втором квартале 2017 года.

Напомним, ранее издание Venture Beat сообщало, что компания HMD Global на Всемирном мобильном конгрессе представит четыре модели мобильных телефонов, среди которых - современная версия культового телефона Nokia 3310. Как сообщали источники портала, обновленная модель обойдется любителям поностальгировать примерно в €59 (около 1700 гривень, - ред.).