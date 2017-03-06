"Бесплатная доставка на ремонт": "Pick-Up сервис" от Samsung начал работу по всей Украине

Услуга «Pick-Up сервис», которая появилась в результате сотрудничества «Samsung Electronics Украина» и компании «Нова пошта», позволяет бесплатно доставить телефон, смартфон, планшет или другое носимое устройство из отделения, дома или офиса в сервисный центр и обратно.

"Услуга работала в пробном режиме всего на протяжении нескольких месяцев, однако отзывы пользователей о ней подтвердили удобство и уникальность данного сервиса. Компания продолжит прикладывать максимум усилий для того, чтобы радовать пользователей подобными нововведениями и качественным обслуживанием», - отмечает Алексей Роман, руководитель департамента сервиса «Samsung Electronics Украина».

Чтобы воспользоваться услугой «Pick-Up сервис», нужно посетить ближайшее отделение «Нова пошта» или позвонить на горячую линию «Samsung Electronics Украина» по номеру 0 800 502 000, где представитель контактного центра зарегистрирует заявку. После этого пользователя посетит курьер по указанному адресу и, заполнив специальную форму, отправит устройство в сервисный центр.

«Если раньше у нас можно было получить или отправить посылку, заказать курьерское обслуживание, сделать денежный перевод, то сейчас мы берем на себя доставку в ремонт устройств Samsung — будь то смартфон, планшет или умные часы», — комментирует запуск услуги Максим Рабинович, директор по развитию «Нова пошта».

Стоит отметить, что доставка устройств Samsung бесплатна как для гарантийных, так и для не гарантийных случаев, однако ремонт последних будет проводиться по согласованной цене.

После окончания ремонта устройства в сервисном центре Samsung с пользователем свяжется курьер, чтобы уточнить детали обратной доставки: в среднем весь цикл услуги займет примерно 3 дня.

Сервисная поддержка Samsung включает в себя профессиональный контактный центр, где также доступна услуга удалённой настройки, и наиболее широкую сервисную сеть в Украине - 115 авторизованных точек. Компания уже несколько лет подряд получает звание «Сервис бытовой техники года» в рамках Международного фестиваля-конкурса торговых марок «Выбор года», что является признанием потребителями качества обслуживания.

Подробнее об услуге на сайте samsung.com. Услуга не доступна на территории проведения АТО и Автономной республики Крым.