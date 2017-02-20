SpaceX отправила на орбиту "посылку" для МКС и успешно посадила первую ступень ракеты (видео, фоторепортаж)
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с оборудованием для Международной космической станции.
В воскресенье, 19 февраля, компания SpaceX успешно вывела на орбиту космический корабль Dragon. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлиласся в космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде на мысе Канаверал. Об этом сообщается в "Твиттере" SpaceX. Видеозапись приземления первой ступени ракеты обнародована на YouTube.
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На борту корабля Dragon 2,5 тонны груза. Это продукты и оборудование для МКС, а также супербактерия Staphylococcus aureus, которую будут исследовать в условиях слабой гравитации.
Right on schedule, solar arrays have been deployed on @SpaceX#Dragon cargo spacecraft. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTipic.twitter.com/NCqYrCNR7x— NASA (@NASA) February 19, 2017
По сообщению NASA в Twitter, космический корабль успешно раскрыл солнечные батареи, стыковка со станцией ожидается 22 февраля.