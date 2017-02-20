SpaceX отправила на орбиту "посылку" для МКС и успешно посадила первую ступень ракеты (видео, фоторепортаж)

11:34, 20 февраля 2017
Наука и IT
1411

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Dragon с оборудованием для Международной космической станции.

twitter.com/SpaceX

В воскресенье, 19 февраля, компания SpaceX успешно вывела на орбиту космический корабль Dragon. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлиласся в космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде на мысе Канаверал. Об этом сообщается в "Твиттере" SpaceX. Видеозапись приземления первой ступени ракеты обнародована на YouTube.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету Falcon 9 впервые после сентябрьской аварии (фоторепортаж, видео)

На борту корабля Dragon 2,5 тонны груза. Это продукты и оборудование для МКС, а также супербактерия Staphylococcus aureus, которую будут исследовать в условиях слабой гравитации.

По сообщению NASA в Twitter, космический корабль успешно раскрыл солнечные батареи, стыковка со станцией ожидается 22 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #SpaceX#Falcon 9#Dragon Capital