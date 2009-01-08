Американский миллионер собирается в космос второй раз

Американский миллионер Чарльз Симони намерен во второй раз стать космическим туристом.

Симони начнет готовиться к новому полету на Международную космическую станцию с середины января 2009 года. На станции турист планирует, как и в первый раз, заняться научной работой.

Помимо Симони, на место седьмого в истории космического туриста претендует гражданка США Эстер Дайсон. Кто из них отправится в космос, будет окончательно решено Государственной медицинской комиссией за 30 дней до начала экспедиции. Если решение будет принято в пользу Симони, он станет первым туристом, побывавшим в космосе дважды.

Сколько Симони придется заплатить за свой второй полет, пока не сообщается. Известно лишь, что в 2007 году посещение МКС обошлось ему в 25 миллионов долларов, а Ричард Гэрриот в 2008 году заплатил за полет 30 миллионов.

Лента.ру