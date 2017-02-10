Лед тронулся: британскую станцию в Антарктиде оттащили подальше от гигантской трещины (фото, видео)

Операция, которую начали еще в конце осени, завершилась только сейчас, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

Работало на станции 16 полярников, им теперь придется ждать следующей осени, пока станцию не оборудуют заново.

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Рост новых трещин во льду уверенно предсказать невозможно, в последние годы их стало гораздо больше. Их появление, как и 40-метровую пропасть неподалеку от станции, объясняют глобальным потеплением.

В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA опубликовало фотографии трещины, ширина которой составляла 100 м, а глубина - 500 метров. Может отколоться айсберг площадью около 5 тысяч квадратных километров.