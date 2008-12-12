Google опубликовал список самых популярных запросов года

Поисковик Google опубликовал Zeitgeist 2008, ежегодный список самых популярных запросов. В этом году Zeitgeist впервые охватывает 30 стран мира. Исследование включает в себя миллиарды запросов, собранные и обработанные за 11 месяцев года.

Запросами с самой быстро растущей популярностью в мире стали "sarah palin", "beijing 2008", "facebook login", "tuenti" и "heath ledger".

В России десятку самых популярных запросов возглавили запросы "фото", "игры" и "mp3". В этот рейтинг также попали запросы "одноклассники" и "в контакте". Три первых места в списке самых популярных людей в Рунете заняли запросы "Ранетки", "Дима Билан" и "Путин". Кроме того, верхние строчки в российском рейтинге "Кто такой ...?" достались запросам "ктулху", "девид блейн" и "менеджер".

Лента.ру