Ford представил прототип Mondeo нового поколения (фото)

Компания Ford распространила первую официальную информацию о новом поколении модели Mondeo. Концепт этого автомобиля с кузовом универсал будет представлен на Парижском автосалоне в конце сентября текущего года.

Как сообщает пресс-служба Ford, новый Ford Mondeo получит фирменный "кинетический дизайн", знакомы по моделям S-Max и новому Galaxy. Во внешности автомобиля много общего с прошлогодним концептом Iosis представленном во Франкфурте, который был также показан на Московском автосалоне в начале осени. Как ожидается, серийная версия Mondeo будет незначительно отличаться от концепта .

Автомобиль будет построен с использованием универсальной платформы Ford, уже известной по моделям S-Max и Galaxy. Базовыми для нового Mondeo станут 1,6-литровый бензиновый двигатель, а также дизели объемом 1,8 и 2,0 литра, а самая мощная модификация получат 2,5-литровый турбомотор от Focus ST.

Серийная версия нового Mondeo будет представлена в 2007 году.

Лента.ру