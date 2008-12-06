Федеральный архив ФРГ дал Википедии 100 тысяч фотографий

Федеральный архив Германии предоставил в распоряжение электронной библиотеки Wikipedia порядка 100 тысяч исторических фотографий, сообщает немецкое информагентство dpa.

Теперь каждый желающий сможет посмотреть фотографии по интересующей его теме истории Германии. Самые ранние снимки датированы 1860 годом.

Фотографии можно искать по году создания, по теме или по месту, где был сделан тот или иной снимок. Совместный проект федерального архива и библиотеки предусматривает создание в последующем соответствующих библиотечных статей по различным темам, а также статей с подробными сведениями о людях, изображенных на снимках, что позволит облегчить поиск в фотобанке.

Фотокарточки отражают различные моменты истории страны, начиная с колониальной эпохи, Веймарской республики и нацистского режима, заканчивая современностью. Снимки можно использовать бесплатно.

"Каждый имеет право на пользование Федеральным архивом", - цитирует агентство вице-президента архива Ангелику Мене-Хариц. Сотрудничество с Wikipedia лишь облегчает доступ к снимкам, отмечает она.

В свою очередь, по мнению сотрудников Wikipedia сотрудничество с Федеральным архивом является признанием труда создателей электронной библиотеки.

В Федеральном архиве Германии, по некоторым подсчетам, хранится около 11 миллионов фотографий, плакатов и аэрофотоснимков.

РИА “Новости”