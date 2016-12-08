SpaceX возобновит запуски ракеты-носителя Falcon 9 в начале января

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает РБК.

Мы заканчиваем расследование причин аварии, которая произошла в сентябре этого года, отметили в SpaceX. Остались «заключительные шаги, необходимые для безопасного и надежного возвращения к полету, который состоится в начале января с запуском Iridium-1», — отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября около 9 утра по местному времени произошел взрыв на используемой компанией SpaceX пусковой платформе SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 20 минут было еще несколько взрывов, которые ощущались в зданиях, расположенных на расстоянии нескольких километров.

SpaceX сообщила, что во время взрыва были потеряны ракета-носитель Falcon 9 со спутником израильской Spacecom Ltd, мощности которой компания планировала использовать Facebook проекта по обеспечению доступа в интернет в ряде стран Африки. В сообщении SpaceX отмечалось, что причиной взрыва стала "аномалия" на пусковой платформе. Во время происшествия никто не пострадал.