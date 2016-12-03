В Лос-Анджелесе при строительстве метро нашли останки вымершего 10 тысяч лет назад мастодонта

Об этом пишет TJournal со ссылкой на Los Angeles Times.

Как сообщили представители лос-анджелесской транспортной системы, останки взрослого мастодонта были найдены незадолго до Дня благодарения, но на установление их подлинности палеонтологами ушло значительное время.

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В результате дополнительного сканирования грунта 28 ноября были обнаружены фрагменты костей ещё одной, более молодой, особи.

Поскольку подобные находки очень редки в Лос-Анджелесе, городским властям пришлось прибегнуть помощи специалистов из других штатов. После подтверждения останки аккуратно извлекли из почвы и поместили в гипс, подобный тому, который используется при лечении переломов.

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Учёным предстоит уточнить, являются ли найденные ими особи мастодонтами или мамонтами (отличаются строением зубов). Затем останки животных будут помещены в музей естественной истории Лос-Анджелеса.

В последний раз подобная крупная находка была сделана в Калифорнии в 2007 году, когда во время строительства подземной парковки бульдозер наткнулся на цельный скелет мамонта.