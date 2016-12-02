Крушение "Прогресса": СМИ назвали одну из возможных причин падения космического грузовика

Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

«Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии, покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае выявления факта некачественной сборки могут быть приняты кадровые решения, а все готовые двигатели, «в том числе уже установленные на ракеты-носители типа «Союз», необходимо будет снимать, доставлять на предприятие, повторно тестировать, устранять возможные недочеты при сборке». Это, в свою очередь, может к привести к переносу намеченных запусков, полагает собеседник агентства.

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В четверг, 1 декабря, с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-04», который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 т грузов. На 383-й секунде после старта ракета пропала телеметрия, позже стало известно, что «Прогресс» разбился и его обломки упали в Туве, сообщает РБК.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли говорил, что причиной аварии могло стать засорение трубопровода подачи горючего в двигатель, что привело к его преждевременному выключению.